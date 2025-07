Empréstimo chega ao fim e Ruan deixa o São Paulo

Chegou ao fim a passagem do zagueiro Ruan pelo São Paulo. Nesta segunda-feira (30) se encerra o contrato de empréstimo do jogador, que retornará para o Sassuolo. O defensor já não se reapresentou junto com o resto do elenco na última semana.

O zagueiro tinha o interesse de continuar no São Paulo, mas o clube não conseguiu chegar a um acordo com os italianos. O Tricolor tentou um novo empréstimo com metas complexas de serem cumpridas, já que Ruan está com uma lesão no joelho direito, para que o defensor fosse comprado pelo clube ao término do vínculo. A proposta não agradou os italianos.

Na semana passada, os clubes chegaram a dar as conversas como encerradas, mas voltaram a negociar no dia seguinte. O São Paulo bateu o pé quanto às metas ou a não obrigatoriedade de compra, enquanto Sassuolo gostaria que o novo empréstimo tivesse uma obrigação de compra por R$ 27 milhões, com metas fáceis de serem batidas. Com um momento financeiro complicado, o Tricolor recusou a proposta.

Ruan chegou ao São Paulo em agosto do ano passado e começou a ter mais chances nesta temporada. Em 2025, atuou em 15 partidas, sendo 11 como titular. Por conta da lesão, o zagueiro não será vendido nesta janela de transferências, que era uma das metas do Sassuolo, e deve realizar um procedimento ainda no Brasil antes de retornar para a Itália.

