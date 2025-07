Flamengo desembarca no Rio após eliminação no Mundial de Clubes

O Flamengo desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (1), após a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Assim, a delegação rubro-negra retornou ao Brasil depois do revés por 4 a 2 para o Bayern de Munique e o que chamou a atenção foi o volante Pulgar de cadeira de rodas.

Afinal, o chileno teve uma fratura no pé direito após uma disputa de bola com Harry Kane, do clube bávaro. Nem todos os jogadores voltaram dos Estados Unidos. Bruno Henrique, Léo Ortiz, Léo Pereira, Rossi, Arrascaeta, Viña e Pedro seguiram no país, de folga.