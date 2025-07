Fluminense terá desfalque importante no sistema defensivo contra o Al-Hilal

Garantido nas quartas de final do Mundial de Clubes, o Fluminense surpreendeu o mundo ao bater a Inter de Milão por 2 a 0, nesta segunda-feira (30). Assim, os comandados do técnico Renato Gaúcho terão um desfalque importante na próxima fase diante do Al-Hilal. Trata-se do lateral-esquerdo Renê, que recebeu o segundo amarelo no torneio e está suspenso.

O jogador, que teve uma atuação consistente, sobretudo na marcação, recebeu a advertência depois de uma falta em Barella, aos 35 do primeiro tempo. Vale lembrar que os cartões só serão zerados após as quartas de final.

Dessa forma, o confronto com a equipe saudita ocorre nesta sexta-feira (4), dia da independência norte-americana, às 16h (de Brasília), em Orlando. Quem avançar encara o vencedor de Palmeiras e Chelsea, que se enfrentam no mesmo dia, porém às 22h (de Brasília), na Filadélfia.

O time árabe conseguiu a vaga depois de um duelo marcante com o Manchester City. Em campo, destaque para os brasileiros Marcos Leonardo de Malcom, que contribuíram para o triunfo por 4 a 3, na prorrogação sobre os comandados de Pep Guardiola, que eram o s favoritos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twi tter, Instagram e Facebook.