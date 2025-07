São Paulo liga alerta com sistema defensivo após saída de Ruan

São Paulo liga alerta com Alan Franco após saída de Ruan - (crédito: Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/São Paulo)

O São Paulo ligou alerta para a quantidade de peças do seu setor defensivo. Afinal, das cinco opções na zaga, uma deixou o clube e outra tem apenas mais seis meses de contrato ativo. Assim, o Tricolor tenta resolver as pendências contratuais com alguns jogadores, enquanto monitora o mercado atrás de uma oportunidade.

Emprestado pelo Sassuolo em agosto do ano passado, Ruan Tressoldi não teve contrato de empréstimo renovado e voltou para a Itália. O jogador vinha sendo titular com Zubeldía, mas sofreu uma lesão no joelho direito e ainda não sabe quando retornará aos gramados. Assim, o São Paulo perdeu um de seus defensores para o restante da temporada.

Agora, o São Paulo liga todos os seus alertas para Alan Franco. Afinal, o argentino tem contrato apenas o dia 31 de dezembro deste ano e tem em mãos uma proposta de dois anos. Contudo, ele ainda não aceitou a proposta e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe à partir desta terça-feira (1º).

Além deles, o elenco conta ainda com Arboleda, Sabino e Ferraresi. Contudo, as poucas opções podem prejudicar a ideia de Crespo em implementar o sistema de três zagueiros. O treinador já indicou que gostaria de tentar a formação, mas pode abrir mão por conta da falta de peças.

Mesmo com o título da Copinha, o São Paulo não subiu defensores das suas categorias de base. Igão, de 17 anos, já treinou com os profissionais, mas nunca teve chances na equipe. Assim, o clube vasculha o mercado atrás de novas oportunidades para o setor. A ideia é encontrar um atleta sem contrato ou que chegue por empréstimo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.