Após oficializar namoro, Allan Souza, do Flamengo, é ‘substituído’ por jogador do Fluminense

Luiza Watson termina com Allan Souza, do Flamengo, e engata romance com Agustín Canobbio, do Fluminense - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Luiza Watson não só colocou um ponto final em seu romance com Allan Souza, do Flamengo, com quem esteve envolvida pelo menos até meados de maio, como já fez a fila andar. Da Gávea às Laranjeiras, a dentista agora desfruta de um relacionamento com o uruguaio Agustín Canobbio, atacante do Fluminense e um dos rivais esportivos de seu ex.

Watson e Allan engataram um romance no início de 2025 e, apesar do início discreto, decidiram tornar o caso público ao longo dos meses seguintes. Ainda que não tenham publicado foto juntos no feed do Instagram, por exemplo, o ex-casal trocava comentários livremente nas redes sociais. “Fotógrafa arrasou”, escreveu Luiza em um registro feito por ela no perfil do volante, em maio.

Contudo, segundo fontes revelaram ao ‘Extra’, o clima entre os dois mudou rapidamente. A dentista mineira optou pelo término após descobrir, ainda de acordo com pessoas próximas, que o volante mantinha envolvimentos paralelos. Embora o jogador tenha sido apresentado à família de Luiza e os dois demonstrassem aproximação, a ruptura ocorreu pouco antes da virada do mês, após cerca de seis meses juntos.

Polêmica com volante do Flamengo

O volante rubro-negro ainda se viu envolvido em outra situação delicada durante o período em que esteve com Luiza. Isso porque, de acordo com o ‘Extra’, o jogador aguarda o nascimento de um filho com uma mulher do Rio de Janeiro, cuja identidade segue sob sigilo. Como a gestação ultrapassou os dois meses, sabe-se que aconteceu em meio à relação com Watson e pode ter contribuído para o desgaste.

Nova fase com Canobbio

Luiza, então, iniciou um novo capítulo ao lado de Agustín Canobbio — atacante do Fluminense e da seleção uruguaia. A aproximação também aconteceu por meio das redes sociais, com trocas de curtidas e mensagens semelhantes às que marcaram relacionamentos anteriores da dentista, como o que teve com Gabriel Medina.

Canobbio está acompanhando a delegação do Fluminense nos Estados Unidos e, agora, se prepara para as quartas de final do Mundial de Clubes. A distância, porém, em nada interferiu e o romance segue firme, segundo relatos de pessoas próximas. O casal evita exposições públicas, mas quem já os viu juntos descreve a relação como intensa e repleta de sintonia.

O uruguaio de 26 anos chegou ao Fluminense no início da temporada e custou R$ 37 milhões, tornando-se a segunda contratação mais cara do clube neste ano. Conhecido pela disciplina, mantém uma rotina rígida, livre de glúten e açúcar, e dedica-se integralmente à carreira.

Histórico de relacionamentos

Além de Allan, Canobbio e Gabriel Medina, Luiza também teve um relacionamento com o ator Cauã Reymond. O casal ficou junto por pouco mais de um ano, mantendo o envolvimento longe dos holofotes, e com trocas íntimas. Watson, por exemplo, chegou a conhecer Sofia, filha do artista com Grazi Massafera.