Após Mundial, Flamengo se prepara para negociar a renovação de Filipe Luís

Filipe Luís tem ótimos números no comando técnico do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Depois da eliminação no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Flamengo se prepara para negociar a renovação de contrato do técnico Filipe Luís. Apesar do revés por 4 a 2 para o Bayern de Munique, o comandante recebeu elogios da imprensa internacional ao longo do torneio e tem moral com a diretoria rubro-negra. A informação é do portal “ge”.

Afinal, a equipe lidera o Campeonato Brasileiro, no momento, e está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Assim, ambas as partes já falaram sobre o assunto, que ainda não foi aprofundado para chegar a um denominador comum.

“Temos andado a conversar sobre isso com calma. Não é minha forma de ser nem do Filipe estarmos ansiosos com esse tipo de coisa. Porque, nesse período todo, fizemos coisas mais importantes do que a renovação dele e que ele põe acima das coisas pessoais dele. Mas é algo que temos que conversar com calma”, disse o diretor José Boto ao portal “ge”.

No momento, o técnico tem contrato até o fim desta temporada (2025). Contudo, o profissional preferiu que o clube focasse na valorização de alguns atletas. Entre eles, a renovação do contrato de Varela, que também termina neste ano, e o aumento salarial de Gerson, que tem propostas do Zenit, da Rússia, e do Al Nassr, da Arábia Saudita.

Além disso, ele solicitou uma mudança na sua comissão técnica, indicando a contratação de Rodrigo Caio para o cargo de auxiliar. O treinador segue ativo nas decisões do clube apesar da renovação ainda não ter andado, algo que tende a acontecer agora que a delegação desembarcou no Rio de Janeiro.

Desde que assumiu a equipe profissional, Filipe tem números expressivos. São 51 partidas, com 33 vitórias, 14 empates e apenas quatro derrotas (73,8% de aproveitamento). Ele já conquistou três títulos pelo clube — Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.

Elogios da imprensa internacional

Ao longo da disputa do Mundial de Clubes, o técnico recebeu elogios, sobretudo após o triunfo por 3 a 1 sobre o Chelsea. Um deles foi o diário “Marca”, que destacou que Filipe Luís “conseguiu um doutorado a nível mundial” e tratou a possibilidade de ele substituir Diego Simeone no Atlético de Madrid. O técnico falou sobre o assunto.

“Eu tenho muito claro como meu time tem que jogar, como eu quero ver meus jogadores em campo, qual é o modelo de jogo… Tenho muito claro tudo isso e como trabalhar para alcançá-lo. Agora, o objetivo para o futuro é ser muito feliz aqui no clube onde me aposentei (Flamengo), no clube que me deu a oportunidade de ser técnico. É uma responsabilidade, e por enquanto estamos indo bem e trabalhando duro”, disse ao Marca.

“Simeone é o melhor treinador da história do Atlético de Madrid e ficará lá o tempo que quiser… Meu objetivo é, um dia, voltar à Europa, ao mais alto nível do futebol. Mas, de qualquer forma, tenho um compromisso enorme com os jogadores e com o Flamengo”, acrescentou.