Tainá Castro detalha caos, planejamento e vestido para luxuoso casamento com ??der Militão

Éder Militão e Tainá Castro estão em modo contagem regressiva para celebrar oficialmente a união no próximo dia 18 de junho, no Palácio Tangará, em São Paulo. Apesar de já terem formalizado o casamento civil em maio de 2024, o casal agora se prepara para uma festa luxuosa e intimista, que promete reunir familiares e amigos próximos.

A influenciadora cuida pessoalmente de cada etapa da organização e garantiu que a decoração incluirá elementos que retratam sua história de amor com o zagueiro do Real Madrid. “A ideia é que a cerimônia seja bem pessoal, com momentos que realmente representem nossa história. Quero que quem estiver presente sinta que está vivendo aquilo junto com a gente de verdade”, afirmou.

Tainá, inclusive, aproveitou para compartilhar registros nas redes sociais durante o processo. Nesse ínterim, compartilhou visitas ao local da festa, degustações de buffet e reuniões com fornecedores, além de outros detalhes decorativos.

Emoções à flor da pele

Mesmo entusiasmada, Tainá admitiu os desafios que vêm enfrentando nos dias que antecedem a cerimônia. Isso porque ela concilia as decisões relacionadas ao evento à maternidade de Helena, de cinco anos, e Matteu, de quatro — frutos do relacionamento com Léo Pereira, do Flamengo.

“Puxado! Conciliar tudo não é fácil, mas estou me esforçando para curtir o processo sem me cobrar demais. Têm dias que a ansiedade bate, sim, claro, mas aí lembro o motivo de tudo isso e respiro fundo. No fim das contas, é um momento único e quero guardar boas memórias, até dos perrengues”, declarou.

Ainda sobre a fase de planejamento, Tainá explicou que o sonho de infância ganhou novos contornos com o passar dos anos. “Sempre sonhei com esse momento, mas confesso que algumas coisas mudaram bastante do que eu imaginava. A gente amadurece, os gostos mudam, e quando começa a planejar de verdade, percebe que o mais importante é que tudo tenha a nossa cara”, explicou com sinceridade.

Escolhas com foco em autenticidade

Desde o início do planejamento, Tainá optou por abrir mão de convenções tradicionais para seguir apenas o que tivesse ligação direta com os gostos do casal. O evento, segundo ela, foi concebido para ser “único”. Até por isso que a preocupação com os convidados também ganhou destaque durante os preparativos.

Vestido com identidade brasileira

O grande assunto do dia, o vestido da noiva, também ganhou foco durante o desabafo da influencer. Em tom emocionado, Tainá contou que se comoveu durante a última prova do vestido e deu uma pequena pista sobre a peça.

“Foi um processo muito especial. Eu queria algo que unisse elegância com a leveza do que estou vivendo. Não posso dar muitos spoilers, mas posso dizer que tem um toque bem brasileiro, e que me emocionei na prova final”, contou, deixando o público curioso sobre o resultado final.

Tainá Castro e Éder Militão em regressiva

Ela também revelou que a ansiedade se mistura com alegria e gratidão conforme o avanço dos dias. De acordo com Tainá, mais do que uma celebração, o momento representa a consolidação de uma fase marcante na vida dos dois. Embora as dificuldades da organização estejam presentes, a influenciadora prefere manter o foco no propósito maior da data: o amor.