Zenit paga multa rescisória à vista para contratar Gerson, do Flamengo

Gerson em ação com a camisa do Flamengo ao longo da temporada - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A novela sobre a saída de Gerson do Flamengo está bem perto do fim. Afinal, o Zenit, da Rússia, depositou, à vista, a multa rescisória de 25 milhões de euros (mais de R$ 160 milhões, na cotação atual) para ter o meio-campista neste início de temporada europeia. O jogador desembarcou, na manhã desta terça-feira (1) com a delegação rubro-negra no Rio de Janeiro após a disputa do Mundial de Clubes. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a diretoria dos russos, que já conversavam com o clube carioca há cerca de um mês, viram o interesse do Al-Nassr na última semana. Eles, então ,fizeram questão de agilizar o pagamento do valor para não perder o negócio e contar com o atleta em seu elenco.

De acordo com o atual contrato, a saída do jogador está condicionada ao pagamento dos 25 milhões de euros. O clube interessado não precisará conversar com o Rubro-Negro, que exigia o valor à vista, algo que se concretizou.

Gerson, por sua vez, chegou a ficar balançado com a proposta do Al-Nassr por causa da boa relação com o técnico Jorge Jesus. O português chegou a telefonar para o atleta nos últimos dias, e a proposta financeira era mais vantajosa.

Diante desse cenário, existe uma disputa entre os empresários e o pai, Marcão. A proposta do Zenit veio por intermédio do pai, através do intermediário Júnior Mendonça. Do outro lado, os sauditas demonstraram o interesse diretamente ao representante oficial, Carlos Leite. Uma queda de braço que tende a ter novos episódios pela frente.

Carreira do Coringa

Revelado pelo Fluminense, Gerson chegou ao Flamengo em julho de 2019, comprado junto à Roma, e foi peça-chave no ano mágico sob o comando de Jorge Jesus. Vendido ao Olympique de Marselha em julho de 2021, o meio-campista voltou ao Rubro-Negro em janeiro de 2023.

Pelo clube carioca, o jogador conquistou um título da Libertadores, dois do Brasileirão, um da Copa do Brasil, um da Recopa Sul-Americana, três da Supercopa do Brasil e quatro do Carioca.

Por fim, Gerson consolidou-se como uma das principais lideranças do Flamengo. Dentro de campo, o camisa 8 é um dos pilares do setor e é figura frequente nas convocações da Seleção Brasileira.