Fluminense mantém invencibilidade contra times italianos na história

O Fluminense garantiu a vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. Isso ocorreu após o triunfo por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, em Charlotte-EUA, com gols de Cano e Hércules. Com a vitória, o Tricolor segue invicto contra equipes italianas em sua história. Afinal, em 15 duelos, nunca foi derrotado por um time do país europeu.

Ao longo de sua centenária história, o Tricolor soma 11 vitórias e quatro empates contra os adversários italianos, com 25 gols feitos, apenas oito sofridos e mais de 80% de aproveitamento.

Dessa forma, o clube carioca já havia enfrentado da Inter de Milão em outro momento. O confronto foi em um amistoso no San Siro, em 1961, que terminou em 1 a 1. Com um público de 50 mil torcedores, o gol tricolor foi marcado por Waldo, maior artilheiro da história do clube.

Por outro lado, o Fluminense perdeu da seleção italiana em um amistoso em 2014, disputado em Volta Redonda, antes do início da Copa do Mundo daquele ano. Na ocasião, a Azurra triunfou por 5 a 3.

Próximo compromisso tricolor

Os comandados do técnico Renato Gaúcho se preparam para enfrentar o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O duelo decisivo, nesse sentido, está marcado para a próxima sexta-feira (4), dia da independência norte-americana, às 16h (de Brasília), em Orlando.

Para essa partida, o treinador não terá Renê à disposição. Afinal, o lateral-esquerdo recebeu o segundo cartão amarelo e está suspenso para o confronto com a equipe saudita. Quem avançar, encara o vencedor de Palmeiras e Chelsea, que se enfrenta no mesmo dia, porém às 22h (de Brasília), na Filadélfia.

Por fim, o Al-Hilal eliminou o Manchester City após uma vitória por 4 a 3 na prorrogação, o que evitou o reencontro do Tricolor com o time inglês depois de menos de dois anos da final do Mundial de 2023, em dezembro daquele ano.

Jogos entre Fluminense e time italianos