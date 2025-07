Palmeiras treina de olho no Chelsea sem Paulinho e Piquerez

O Palmeiras seguiu sua preparação para o duelo contra o Chelsea, na próxima sexta-feira (4), às 22h, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O Verdão treinou na manhã desta terça (1º) com dois desfalques. Afinal, Paulinho e Piquerez não aparecem no gramado, mas não preocupam.

Paulinho tem mantido um cronograma específico de controle de carga e por isso não treinou com os companheiros. Apesar de já ter uma cirurgia marcada assim que retornar ao Brasil, ele deve seguir como opção de Abel Ferreira para o duelo contra o Chelsea. Contudo, assim como nas outras partidas, o camisa 10 deve atuar por pelo menos 30 minutos.

Por outro lado, Piquerez apresentou um quadro gripal e não preocupa. Como ele está suspenso do duelo contra os ingleses, o Verdão decidiu preservá-lo do embate. Se o Palmeiras avançar na competição, o uruguaio deve estar à disposição de Abel Ferreira.

Aníbal Moreno, Giay e Richard Ríos tiveram um pré-treino mais longo na parte interna e seguiram para o gramado minutos depois do restante do grupo. Abel Ferreira terá mais dois dias de treino até a partida contra o Chelsea. Além de Piquerez, o técnico também não contará com Gustavo Gómez, expulso contra o Botafogo. Micael e Vanderlan devem ser os substitutos.

Um provável Palmeiras tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Allan e Vitor Roque.

O vencedor de Palmeiras e Chelsea terá pela frente Fluminense ou Al-Hilal, na semifinal do Mundial de Clubes. Ambas as partidas acontecem na próxima sexta-feira.

