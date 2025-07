Samuel Xavier se emociona após triunfo do Fluminense: ‘Continuar fazendo história’

O Fluminense surpreendeu o mundo do futebol ao bater a Inter de Milão por 2 a 0. Assim, a equipe carioca garantiu a vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e terá o Al-Hilal pela frente. Na zona mista, Samuel Xavier se emocionou com o resultado e declarou seu carinho pelo clube carioca.

“Cara, é muito emocionante para mim. Hoje eu me peguei no quarto lembrando dos feitos que a gente já fez com essa camisa e é muito bom a gente continuar fazendo história. Muito bom defender uma equipe, um clube que você ama trabalhar, de você estar todo dia feliz de trabalhar, de chegar e treinar com os companheiros, vestir essa camisa. Isso não tem preço, cara. Eu sou muito grato a Deus por dar essa oportunidade para mim”, disse.

“Quando eu cheguei aqui em 2021, eu não pensava em fazer uma história tão grande assim. Ser campeão carioca, da Libertadores, da Recopa, estar em um Mundial de Clubes e conseguir vitórias marcantes. Eu quero mais. Quero continuar a fazer mais história aqui, mais jogos e continuar marcando minha história nesse clube que eu amo tanto”, completou.

Próximo compromisso tricolor

Os comandados do técnico Renato Gaúcho se preparam para enfrentar o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O duelo decisivo, nesse sentido, está marcado para a próxima sexta-feira (4), dia da independência norte-americana, às 16h (de Brasília), em Orlando.

Para essa partida, o treinador não terá Renê à disposição. Afinal, o lateral-esquerdo recebeu o segundo cartão amarelo e está suspenso para o confronto com a equipe saudita. Quem avançar, encara o vencedor de Palmeiras e Chelsea, que se enfrentam no mesmo dia, porém às 22h (de Brasília), na Filadélfia.

Por fim, o Al-Hilal eliminou o Manchester City após uma vitória por 4 a 3 na prorrogação, o que evitou o reencontro do Tricolor com o time inglês depois de menos de dois anos da final do Mundial de 2023, em dezembro daquele ano.

