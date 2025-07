Liderança e solidez: a segunda passagem de Gerson pelo Flamengo

Gerson não é mais jogador do Flamengo. Nesta terça-feira (1/7), o Zenit, da Rússia, pagou R$ 160 milhões ao Rubro-Negro, valor referente à multa rescisória do jogador, que deixa o clube carioca após sua segunda passagem no Ninho do Urubu. O jogador deve viajar nas próximas horas para fazer exames médicos e assinar contrato de cinco anos com o clube russo.

Desta maneira, o Coringa encerra a segunda passagem pelo Flamengo. Entre 2023 e 2025, o jogador acumulou 144 jogos, com 12 gols e 24 assistências. Além disso, ele virou referência dentro de campo e um ‘paizão’ para os mais jovens da equipe rubro-negra.

A polivalência já era conhecida por todos, mas a de capitão ficou conhecida nesta segunda passagem pelo time da Gávea. Gerson foi responsável por comandar os discursos no vestiário, dar instruções dentro de campo e repassar suas experiências para os mais jovens do elenco.

A trajetória de Gerson, aliás, também é marcada por superação. Após críticas em sua passagem pela Europa, ele retornou ao Brasil e se reinventou, consolidando-se como um dos principais volantes do futebol sul-americano. Sua transferência para o Zenit representa um novo desafio em sua carreira.

Gerson consolidou-se como uma das principais lideranças do Flamengo. Dentro de campo, o camisa 8 foi um dos pilares do setor e figura frequente nas convocações da Seleção Brasileira desde que retornou ao clube, em 2023, após passagem pelo Olympique de Marseille, da França.

Ao todo, Gerson acumula 253 partidas, 19 gols e 35 assistências. Além disso, ele conquistou 12 títulos, incluindo quatro Cariocas, três Supercopas do Brasil, dois Brasileiros, além de uma Copa do Brasil, Libertadores e Recopa.

Títulos de Gerson pelo Flamengo

Copa Libertadores: 2019

Recopa Sul-Americana: 2020

Campeonato Brasileiro: 2019 e 2020

Copa do Brasil: 2024

Supercopa do Brasil: 2020, 2021 e 2025

Campeonato Carioca: 2020, 2021, 2024 e 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook