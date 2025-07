Santos anuncia a contratação de Igor Vinícius

O Santos anunciou na tarde desta terça-feira (01/7), a contratação do lateral-direito Igor Vinícius. O jogador assinou contrato com o Peixe até o dia 30 de junho de 2028. Ele chega na Vila Belmiro após rescindir seu contrato com o São Paulo, onde jogou nos últimos seis anos.

Para topar a liberação imediata, o São Paulo exigiu manter parte do percentual do jogador de olho em uma negociação futura. O Tricolor, que antes tinha 50% dos direitos econômicos, vai manter 20% do atleta.

O lateral tem a aprovação do técnico Cleber Xavier, do executivo Alexandre Mattos e do setor de análise de mercado. Todos entenderam que é uma boa negociação. Ele chega na Vila Belmiro para disputar posição com JP Chermont e Aderlan. Além disso, o atleta deve chegar junto com Willian Arão, outro reforço acertado pelo Santos para o restante da temporada.

Revelado nas categorias de base do Santos, clube pelo qual chegou com apenas 12 anos, Igor iniciou sua trajetória no futebol profissional em 2016. Após passagens por Ituano e Ponte Preta, onde ganhou destaque na Série B de 2018, o jogador foi contratado por empréstimo pelo São Paulo no fim daquele mesmo ano – vínculo que seria efetivado em definitivo em 2020 e que duraria até 2025.

Contudo, Igor Vinícius perdeu espaço nesta temporada com o então treinador Luis Zubeldía, que deixou o São Paulo em junho. O jogador foi superado pelo português Cédric Soares e pelo venezuelano Ferraresi. Assim, decidiu trocar de ares para ganhar mais minutos.

Igor Vinícius chega no Santos para resolver problema

No Peixe, o atleta chega para ocupar a vaga deixada por Leo Godoy. Afinal ele estava emprestado pelo Athletico-PR, mas acabou negociado com o Independiente, da Argentina. Contudo, a lateral-direita era uma dor de cabeça nesta temporada para o Peixe.

Afinal, o Santos precisou improvisar zagueiros na função. Testes foram feitos, primeiro, com Luisão, no jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Na partida contra o Fortaleza, Zé Ivaldo entrou no segundo tempo para ocupar o setor. Os donos da posição, aliás, não conseguiram se firmar durante o ano. Assim, Igor Vinícius chega para resolver um problema na Vila Belmiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.