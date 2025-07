Fluminense e Palmeiras quebram recorde de premiação no futebol brasileiro

Nunca clubes brasileiros tiveram a chance de receber tamanha premiação em dinheiro por campanha quanto a que têm direito no Mundial de Clubes da Fifa. A bolada é tanta que há um novo recorde: com a classificação para as quartas de final, Palmeiras e Fluminense superaram os 37,4 milhões de dólares (cerca de R$ 207 milhões) que o Botafogo levou por ter vencido a Libertadores de 2024.

Dessa forma, a dupla possui agora o recorde de premiação na história do futebol brasileiro, segundo levantamento do “Bolavip Brasil”. O montante que o alvinegro ganhou da Conmebol na temporada passada era o topo absoluto na história de um clube brasileiro. Mas o Mundial de Clubes da Fifa elevou, e muito, o sarrafo.

Fluminense e Palmeiras fazem história

Fluminense e Palmeiras, graças à campanha que construíram até o momento nos Estados Unidos, entre os oito melhores clubes do mundo, arrecadaram 39,8 milhões de dólares (R$ 217,1 milhões, no câmbio atual). Botafogo e Flamengo também tinham a chance de quebrar o recorde de premiação, mas caíram nas oitavas de final. Ainda assim, ganharam bolada que permitiu aos times chegar ao top-10 das maiores premiações da história do futebol brasileiro (veja o ranking abaixo).

O Flamengo, com um ponto a mais do que o Botafogo na campanha nos EUA, ganhou 1 milhão de dólares a mais. Foram, afinal, 27,7 milhões de dólares, contra 26,7 milhões de dólares.

Os dez maiores prêmios do futebol brasileiro*

*Corrigidos pela inflação

10 – 16,7 milhões de dólares (Flamengo) – Título da Copa do Brasil de 2024

9 – 25,6 milhões de dólares (Flamengo) – Título da Libertadores de 2019

8 – 25,8 milhões de dólares (Flamengo) – Título da Libertadores de 2022

7 – 26,6 milhões de dólares (Palmeiras) – Título da Libertadores de 2021

6 – 26,7 milhões de dólares (Botafogo) – Oitavas de final do Mundial de 2025

5 – 27,7 milhões de dólares (Flamengo) – Oitavas de final do Mundial de 2025

4 – 27,9 milhões de dólares (Palmeiras) – Título da Libertadores de 2020

3 – 28,5 milhões de dólares (Fluminense) – Título da Libertadores de 2023

2 – 37,4 milhões de dólares (Botafogo) – Título da Libertadores de 2024

1 – 39,8 milhões de dólares (Fluminense e Palmeiras) – Quartas de final do Mundial de 2025

