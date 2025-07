Botafogo x Grêmio, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo enfrenta o Grêmio, no Colosso do Subúrbio, pela rodada 16 do BR Sub-20 - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Botafogo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (2), no Estádio Nilton Santos, às 19h (horário de Brasília), pela 16ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Como chega o Botafogo

O Glorioso é apenas o 12º lugar, com 19 pontos. Depois de se aproximar do G8, zona que permite o acesso às quartas de final, o Mais Tradicional perdeu duas partidas em série (Athletico-PR e Atlético-GO) e caiu na classificação. Agora, em casa, busca, portanto, uma recuperação imediata.

Uma possível escalação do técnico Rodrigo Bellão tem: Luca, Hughinho, Simeone, Justino e Danilo; Valim, Zappelini e Valle; Yarlen, Fortunato e Lobato.

Como chega o Grêmio

O Tricolor está abaixo do Botafogo na tabela e ocupa somente a 15ª posição, com 17 pontos. No entanto, ao contrário do Fogão, o Imortal vem, enfim, de duas vitórias consecutivas. Assim, bateu o Internacional e o Bahia, melhorando sua condição no certame.

Uma possível formação do técnico Fabiano Daitx contempla a seguinte escalação: João Victor, Smiley, Nathan, João Lima e Pedro Gabriel; Rogério, Araújo e Adrielson; Mec, Passos e Jardiel.

Arbitragem

Julio Cesar de Oliveira apita o jogo. Ele será auxiliado por Juan Motta Cidri e Gabriel Bernardo Duarte. O trio, aliás, é do Rio de Janeiro.

Onde assistir

Não há transmissão prevista até o momento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.