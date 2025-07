Mesmo sem contrato, Coutinho treina no Vasco com autorização do Aston Villa

Apesar de ter encerrado seu contrato de empréstimo com o Vasco, Philippe Coutinho tem treinado normalmente e esteve presente no CT Moacyr Barbosa, nesta terça-feira (1). Afinal, o clube carioca conseguiu autorização do Aston Villa, da Inglaterra, dono dos direitos do meia, para o camisa 11 seguir as atividades no Rio de Janeiro.

Dessa forma, o Cruz-Maltino informou à imprensa, sobre tal autorização e que as tratativas para a permanência do meio-campista seguem em andamento.

Vale lembrar que ele não faz parte dos planos do clube inglês, algo que pode facilitar a sequência do atleta com a camisa cruz-maltina. Isso porque o meia deseja permanecer no Vasco e dar sequência a projetos pessoais no Rio de Janeiro. No último mês, ele inaugurou o Instituto Philippe Coutinho na cidade.



Para concretizar a rescisão, o jogador terá que abrir mão de uma quantia financeira que deveria receber por parte dos ingleses. Neste primeiro momento, o Aston Villa não se opôs a dar fim ao contrato. O clube ficou de fora da próxima edição da Champions League e terão o orçamento mais curto.

Apesar disso, as conversas não avançaram, e o Vasco trabalha com a possibilidade de um novo empréstimo para manter o meia, pelo menos, até o fim de 2025. No início da próxima temporada, ele ficaria livre para assinar um pré-contrato com o clube em definitivo.

Por fim, em seu retorno ao futebol brasileiro, Coutinho já disputou 44 partidas pelo clube. O meia marcou oito gols e deu quatro assistências no período e subiu de produção com a chegada do técnico Fernando Diniz.

