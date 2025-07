Amuleto da sorte! Aos 9 meses, filha de ??rias vai a todos os jogos do Fluminense no Mundial

O Fluminense tem um novo amuleto da sorte: Zoé, filha de John Árias, que tem apenas nove meses. Ela foi em todos os jogos do Tricolor no Mundial de Clubes. Aliás, o jogador também vem sendo o melhor em campo pela equipe nas partidas, ou seja, a presença da pequena inspira o pai.

Dessa forma, Zoé caiu nas graças da torcida e virou o mascote. Ela esteve presente nos quatro jogos do Fluminense até aqui na competição, em todos na companhia da mãe, a advogada Alejandra Ayala, que vive um relacionamento com o jogador há mais de cinco anos.

Presença garantida nas partidas, a pequena está sempre bem produzida: laços no cabelo, saias cheias de babados e frufrus. Além disso, sempre tem o escudo do Fluminense em um desses acessórios e o número 21, que Árias usa na camisa pelo Tricolor.

Ao fim da partida, Zoé vai para o campo com o pai e acena para os torcedores na arquibancada sorridente e simpática. Aliás, ela nem se assusta com os barulhos dos fogos após os confrontos.

Árias no Mundial

John Árias vem sendo o destaque do Fluminense nos últimos meses e não é diferente no Mundial de Clubes. O colombiano, portanto, foi eleito o melhor jogador em campo em três das quatro partidas do tricolor até o momento na competição: contra o Borussia Dortmund, Ulsan HD e Inter de Milão.

Com Árias, o próximo confronto do Fluminense e de Árias no Mundial será na próxima sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), contra o Al-Hilal, pelas quartas de final da competição.

