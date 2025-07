Inquérito no STJD indica denúncia contra Bruno Henrique, do Flamengo

A situação de Bruno Henrique com relação à investigação por envolvimento em esquemas de apostas está cada vez mais complicada. O inquérito do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) recomendou a denúncia formal contra o atacante do Flamengo. A informação inicial é do “Uol”.

O inquérito no STJD serviu para análise de toda a situação que chegou da Justiça comum e acrescentar depoimento de Bruno Henrique e dos demais envolvidos. Além disso, a procuradoria recebeu o resultado do inquérito em 7 de junho e tem até 60 dias para formalizar a denúncia ou arquivar o caso.

O jogador pode ser denunciado com base no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende”. A pena, aliás, é de suspensão de 180 a 360 dias, além de multa.

Dependendo do teor da denúncia e dos pedidos da procuradoria, Bruno Henrique pode ser alvo de um pedido de suspensão preventiva. No entanto, o jogador segue em atividade pelo Flamengo.

Caso de Bruno Henrique na Justiça Comum

Fora do esporte, o caso de Bruno Henrique também corre na esfera criminal. Em 15 de abril, a Polícia Federal indiciou o jogador pelos crimes de estelionato e manipulação de resultado esportivo.

Além da Polícia Federal, Bruno Henrique já recebeu denúncia do Ministério Público (DF) por conta do cartão amarelo que recebeu na partida contra o Santos, no Brasileirão 2023. O problema, de acordo com as investigações, o irmão do jogador sabia que ele receberia o cartão, apostou nisso e passou a informação adiante. Afinal, um amigo do irmão do atacante rubro-negro, sabia da existência do cartão.

O atacante do Flamengo ainda não responde como réu, visto que a Justiça do DF precisa aceitar a denúncia feita pelo Ministério Público.

