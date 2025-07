São Paulo anuncia renovação com Marcos Antônio

São Paulo acerta renovação do volante Marcos Antônio - (crédito: Foto: Reprodução/X)

O São Paulo anunciou a renovação de contrato com o volante Marcos Antônio. O jogador, que pertence à Lazio, da Itália, estava inicialmente emprestado ao Tricolor até 30 de junho deste ano, mas agora teve seu vínculo renovado com o Tricolor até a mesma data do ano de 2026. O Soberano terá a opção de compra após este período.

A permanência de Marcos Antônio já era desejada dentro do clube, mas aumentou após a chegada de Crespo. O treinador pediu à diretoria pela continuidade do volante, que será peça crucial no esquema tático do argentino.

Marcos Antônio começou a ter oportunidades no São Paulo após a lesão de Pablo Maia. Como titular, ganhou espaço no time de Zubeldía e foi um dos principais destaques do primeiro semestre. Entretanto, a sequência acabou sendo interrompida por conta de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, detectada há um mês. Agora, o volante tenta reconquistar seu espaço e mostrar seu valor para o novo treinador.

Nos últimos meses, o São Paulo precisou costurar com a Lazio um novo empréstimo de mais um ano, já que não possuía condições de comprar o jogador neste momento. O valor de compra do volante gira em torno de R$ 25 milhões e a diretoria já negocia parcelar este valor no decorrer dos próximos três anos.

