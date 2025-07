Grêmio deve ter a volta de dois laterais-direitos antes da retomada dos jogos

O Grêmio provavelmente terá um alívio na sua lateral direita. Isso porque dois dos seus três jogadores da posição estão próximos de voltar a ter condições de atuar. No caso, Igor Serrote e João Lucas. Ao lado de João Pedro, eles terminaram a primeira parte da temporada entregues ao departamento médico. Assim, o técnico Mano Menezes se viu obrigado a fazer improvisações na posição, seja com o zagueiro Gustavo Martins ou o volante Ronald.

Igor Serrote é quem está fase mais avançada de recuperação. Inclusive, há a possibilidade de estar entre os jogadores relacionados para o primeiro duelo na retomada da temporada. Na ocasião, o Imortal enfrentará o São José pela decisão da Recopa Gaúcha, no dia 8 de julho, na Arena.

O camisa 34 sofreu uma fratura no punho esquerdo e precisou passar por cirurgia. Por sinal, o jogador já trabalha com os demais companheiros na intertemporada no CT Luiz Carvalho e não utiliza qualquer proteção no local em que passou por intervenção cirúrgica.

Grêmio quase negociou lateral-direito

A previsão é que João Lucas ainda não esteja à disposição para este mesmo embate, porém há chances de ter condições de atuar no posterior. No caso, o duelo contra o Cruzeiro, no dia 13 de julho, a 13ª rodada do Brasileirão, a primeira depois do retorno dos compromissos.

O camisa 2 teve uma contusão muscular na coxa esquerda, mas já está na fase de transição física. Assim, o período da sua recuperação deve se estender por mais duas semanas. A propósito, houve a possibilidade de João Lucas deixar o Tricolor gaúcho.

O clube discutiu incluí-lo na transferência para contratar o volante Caíque. Tal situação representaria um eventual retorno do lateral-direito ao Juventude. Contudo, o meio-campista do Jaconero foi reprovado nos exames médicos e o Grêmio desistiu do negócio.

Imortal continuará com baixa na posição

Por outro lado, o Imortal seguirá sem poder utilizar o titular da lateral direita, João Pedro, que segue em recuperação e realiza trabalhos com a fisioterapia. O camisa 18 também precisou passar por uma intervenção cirúrgica após uma fratura na tíbia. A tendência é a de que volte a ter condições em setembro.

Além de Igor Serrote, João Lucas e João Pedro, o Tricolor gaúcho pretende finalizar o tratamento de outros três jogadores para a retomada suas plenas condições físicas. O plano do técnico Mano Menezes é ter os meio-campistas Cuéllar, Edenílson e Monsalve com condições de atuar na segunda parte da temporada.

