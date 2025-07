Freytes, do Fluminense, exalta Thiago Silva e projeta duelo com o Al-Hilal: ‘Não há favorito’

Freytes em ação com a camisa do Fluminense diante da Inter de Milão - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense )

Antes do duelo com a Inter de Milão, o técnico Renato Gaúcho surpreendeu ao escalar o Fluminense com três zagueiros, uma formação que deu certo e ajudou o time a vencer por 2 a 0. Um desses defensores foi Juan Freytes, que teve uma atuação segura ao lado de Thiago Silva e Ignácio e falou com a imprensa, nesta terça-feira (1), e analisou o desempenho.

“Jogamos muito bem. Creio que temos muito a melhorar ainda. Temos que incorporar alguns jogadores que estão voltando. Estamos crescendo como grupo e jogando muito bem. Temos um elenco grande que todos respondem quando entram. Vamos precisar de todos, porque a competição é grande, tanto aqui quanto no Brasil também”, afirmou.

“Não nos surpreendeu. Renato nos acostumou a mudanças. Troca bastante os jogadores, tenta dar oportunidade a todos. Ele foi jogador, sabe que confiança é muito importante. Não me surpreendi porque ele toma as decisões e sempre é por algum motivo. Ele acreditou que nós poderíamos ganhar assim e que bom que conseguimos. A verdade é que esse grupo está muito unido e vamos seguir lutando”, completou.

O defensor argentino recebeu muitas críticas em seu início no clube, porém tem dado conta do recado ao subir de produção. Na entrevista, ele fez questão elogiar o desempenho do “Monstro”, que se destacou dentro e também fora de campo, ao dialogar com o técnico Renato Gaúcho.

“Estamos tranquilos ali atrás. Thiago fala o tempo todo. Não preciso falar da carreira dele e tudo que conquistou. É um prazer jogar com ele e com todos os meus companheiros. Todos têm muita história e experiência. É escutar, entender que está nos ajudando porque estamos pegando experiência. Isso nos dá tranquilidade. É desfrutar e tentar conquistar com ele”, analisou.

Sonho mais próximo e árabes no horizonte

O Tricolor esperava ter um novo confronto com o Manchester City, menos de dois anos depois da goleada por 4 a 0 no Mundial de Clubes de 2023. No entanto, o Al-Hilal surpreendeu, venceu os comandados do técnico Pep Guardiola por 4 a 3, na prorrogação, e será o adversário do time carioca. O jogo ocorre na sexta-feira (4), dia da independência norte-americana, às 16h (de Brasília).

“Vimos um pedaço, porque estávamos aproveitando com a família. Depois do jogo fui ficar com meu filho e com a minha esposa, então não tive a oportunidade de ver muito. Só os últimos minutos. Como venho dizendo sempre, aqui não há favoritismo nem nosso e nem deles. Vai ser um jogo super equilibrado. Eles mostraram contra o City que não são menos. Nós, por outro lado, fizemos um grande jogo contra a Inter. Creio que está provado que essa Copa traz surpresas a todo momento. Vai ser uma partida muito dura e complicada, tanto do nosso lado quanto do deles”, frisou.

“Temos que ir passo a passo. Não temos que jogar outra partida antes da próxima. Pensar na partida que vem pela frente que vai ser muito complicada, difícil. Eles têm grandes jogadores e nós também. Esperamos que seja um bom espetáculo”, concluiu.