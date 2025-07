Bastidores da mudança tática de Renato Gaúcho no Fluminense tem briga com filha e estudo

A vitória do Fluminense por 2 a 0 em cima da Inter de Milão na segunda-feira (30), pelo Mundial, passa pelo técnico Renato Gaúcho e envolve uma briga entre pai e filha nos bastidores.

Após o empate com o Mamelodi Sundows que garantiu a classificação do Tricolor para as oitavas de final, Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, chamou o pai para jantar. No entanto, ele recusou e acabou ouvindo xingamentos dela, de acordo com o “Uol”.

A recusa, portanto, aconteceu para que o treinador conseguisse acompanhar o confronto entre Inter de Milão e River Plate. Aliás, ele ficou sozinho no hotel estudando a partida e o futuro adversário do Fluminense na competição.

Dessa forma, ainda segundo o site, Renato Gaúcho percebeu que precisava mudar o esquema tático da equipe carioca para enfrentar os italianos, com a ideia de espelhar o esquema e aumentar a estatura e força física do time para igualar as condições. Assim, o técnico levou a decisão para o elenco na manhã seguinte, o que fez os jogadores reagirem com surpresa ao novo esquema tático, mas que deu certo no confronto.

Renato aceita sugestão de Thiago Silva

O esquema tático do Fluminense mudou durante o confronto contra a Inter de Milão. Com a vitória parcial por 1 a 0 no placar e com a equipe italiana tentando uma pressão para empatar, Thiago Silva usou a sua experiência para sugerir uma mudança durante a parada para hidratação no segundo tempo.

Assim, aos 30 minutos, Thiago sugere que o esquema mude para 5-4-1 com Árias lá na frente e Everaldo do lado direito. Renato questiona quem pegaria a ala direita deles e logo Lima se oferece. O técnico, portanto, acata a mudança.

Parada técnica: Flu x Inter. – Thiago: “Vamos no 5-4-1, com o Arias lá na frente. Everaldo faz esse lado (o direito).”

– Renato: “E quem pega o ala deles na direita?”

– Lima: “Eu pego” Renato: “Tá Bom”. Aceitando a sugestão do capitão. ?????@DAZNFutbolpic.twitter.com/gOOOMzimwq — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 1, 2025

Fluminense no Mundial

Em quatro partidas no Mundial, o Fluminense soma duas vitórias e dois empates. Na fase de grupos, empatou sem gols com o Borussia Dortmund e Mamelodi Sundows. As vitórias, portanto, foi contra o Ulsan HD e Inter de Milão.

O próximo compromisso do Tricolor na competição é na sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), contra o Al-Hilal, pelas quartas de final do Mundial.

