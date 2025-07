Talles Magno cai de rendimento após novo contrato e vive jejum de gols

Talles Magno vem convivendo com altos e baixos nesta temporada. Após um bom começo de ano, tornando-se o artilheiro da equipe nos primeiros meses, o atacante caiu de rendimento após assinar um novo contrato com o Corinthians. O jogador terminou o primeiro semestre com um jejum de mais de quatro meses sem balançar as redes e agora busca um novo recomeço no retorno do time no Brasileirão.

O atacante chegou ao Parque São Jorge em agosto do ano passado, por empréstimo junto ao New York City, dos Estados Unidos. No começo, empolgou com gols e boas atuações que fizeram o Timão brigar nas copas. Contudo, o grande brilho aconteceu no começo de 2025. Afinal, Talles Magno disputou 12 jogos, sendo titular em seis oportunidades, marcou cinco gols e deu uma assistência no Campeonato Paulista.

Ele terminou a competição como artilheiro do Corinthians ao lado de Yuri Alberto. Assim, o bom desempenho fez com que a diretoria alvinegra procurasse o New York City em abril para estender seu período de empréstimo até o final da temporada. Contudo, após o novo vínculo, o desempenho caiu.

Talles Magno foi as redes pela última vez no dia 15 de fevereiro. Na ocasião, no empate do Timão com a Portuguesa em 2 a 2, no Pacaembu, pelo Estadual. De lá para cá, já são quase cinco meses sem balançar as redes. Foram 23 jogos disputados neste período, sendo oito como titular, mas apenas duas assistências.

Assim, Talles perdeu espaço no time do Corinthians, virando uma peça para o segundo tempo. Agora, nesta volta no segundo semestre, o atacante tenta provar que pode brigar por uma vaga no estrelado sistema ofensivo do Timão e permanecer por mais tempo no Parque São Jorge.

