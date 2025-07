Ex-Chelsea, Kepa é anunciado pelo Arsenal, da Inglaterra

O mercado da bola segue agitado na Europa e, nesta terça-feira (1º), o Arsenal anunciou a contratação do goleiro Kepa. Ex-Chelsea – rival tanto na Inglaterra quanto do Real Madrid -, o espanhol custará aos cofres londrinos 5 milhões de libras (R$ 37 milhões), segundo a imprensa internacional.

Sob o comando de Mikel Arteta, semifinalista da última Champions League e vice-campeão inglês, Kepa chega para disputar posição com Raya, que se firmou como titular do Arsenal nas últimas duas temporadas. Na 2023/24, o goleiro espanhol ficou no banco do Real Madrid e teve poucas oportunidades em campo, mesmo com a lesão de Courtois.

“A ambição demonstrada neste clube, quando conversei com Mikel e Iñaki, mostrou o quanto eles querem vencer. Acho que estamos muito perto de conquistar títulos e, espero que juntos, possamos alcançá-los”, disse Kepa durante a apresentação.

Esta será a segunda passagem do goleiro por um clube londrino. Na primeira, vestiu a camisa do Chelsea, que pagou cerca de 80 milhões de euros (R$ 345 milhões) após sua boa fase no Athletic Bilbao. No entanto, perdeu espaço com a chegada de Mendy, hoje no Al-Ahli, da Arábia Saudita. Agora, no Arsenal, Kepa buscará novamente a titularidade.

