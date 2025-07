Zico não vê domínio do Bayern e cita erros do Flamengo em eliminação

Zico cita erros do Flamengo eliminação do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação/Só Resenha Podcast)

Zico fez uma análise da derrota e eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes para o Bayern de Munique, pelas oitavas de final. O ídolo do clube citou erros da equipe, mas fez questão de elogiar a postura de Filipe Luís diante do adversário alemão. No entanto, o Galinho também reclamou da arbitragem. Ele entendeu que houve falta no lance do primeiro gol marcado contra por Pulgar.

“O mérito do Bayern foi forçar os erros do Flamengo, marcação pressão em cima. Em uma marcação como essa, tem horas que você precisa ser mais simples e jogar a bola lá para frente, dar bico para o alto. O Flamengo estava insistindo em sair pelo meio e tomou três gols assim. O problema maior foi esse. Tem horas que tem que fazer isso (bicão para frente). Você está marcado, está sob pressão, tira a bola daí. Tem a máxima “no alto não tem perigo” (risos)”, disse ao “Sportmix” antes de complementar.

“Qual domínio do Bayern? O Rossi pegou uma bola, fez uma defesa, quando já estava 4 a 2, o cara entrou sozinho, e ele evitou o quinto gol. No mais, foram jogadas de roubada de bola perto do gol. Teve o gol contra, que ao meu ver foi falta. O zagueiro puxou a camisa do Pulgar. O VAR está lá não sei para que. Antes já tinha sido falta quando o Rossi tirou a bola, o cara já tinha empurrado o Pulgar em cima do Rossi. Houve falta ali. Não teria sido o escanteio”, pontuou.

Zico aponta principal problema do Flamengo

Para Zico, a saída de bola foi a culpada pela eliminação no Mundial de Clubes. O ex-camisa, afinal, gostaria que o time jogasse mais simples diante do Bayern.

“O Flamengo insistiu e acabou acontecendo os gols. Não tem domínio nenhum. O Flamengo foi muito bem. Competiu dentro daquilo que o Filipe Luís quer que o time jogue. Ali dentro do campo tem algumas coisas que são importantes. Em um campeonato desses, nas oitavas, é erro zero. Não adianta. Os times aproveitam. Não pode errar contra o Bayern. Custou caro para o Flamengo”, finalizou.

Por fim, o Flamengo desembarcou no Rio na manhã desta terça-feira (1). Pulgar, aliás, foi visto de cadeira de rodas e passará por novos exames para definir o protocolo da cirurgia após fratura no quinto metatarso do pé direito. O elenco, assim, ganha folga e se reapresenta somente no sábado.

