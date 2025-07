Nike anuncia nova campanha com Vini Jr e Ronaldinho como embaixadores

A Nike anunciou a sua próxima campanha em nível global chamada “Scary Good” (mete medo traduzindo para o português). Assim, a ação da empresa tem o intuito de incentivar os fãs e jogadores a priorizarem os estilos de futebol ousados, ofensivos e que prezam também pela criatividade, além da intuição. Com isso, simultaneamente, o planejamento da empresa é desprestigiar a maneira burocrática e conservadora de praticar o esporte.

Por isso, a fornecedora de material esportivo escolheu alguns atletas que foram e são destaques. Inclusive, a marca selecionou personagens que se encaixam na forma que a Nike deseja propagar como ideal. São os casos de Cole Palmer, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Wayne Rooney. O futebol feminino também conta com representantes como Alexia Putellas, Giulia Gwinn, Kerolin, Salma Paralluelo e Sam Kerr.

Portanto, a iniciativa da Nike contará com nove produções audiovisuais com foco no terror e a ironia presentes frequentemente na televisão. O primeiro material que será lançado terá duração de 60 segundos, além de contar com a junção de trechos dos principais momentos dos oito filmes personalizados da ação de marketing.

Por sinal, a campanha irá advertir a trajetória no recomeço que o futebol está próximo de se concretizar. A publicação do primeiro filme ocorrerá nesta terça-feira (1º/07) e terá a presença de Alexia Putellas, do Barcelona, no papel de uma vidente. Além disso, haverá uma cena em que um goleiro se mostra abalado depois de um confronto com Mbappé.

Parceria com a Nike permite Brasil atingir marca expressiva

A extensão da parceria entre a Seleção Brasileira e a Nike teve início positivo. Afinal, o time canarinho venceu a Colômbia por 2 a 1, no dia 20 de março, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. As partes anunciaram em dezembro do ano passado a renovação de contrato até 2038. Assim, com o novo acordo, que passará a valer em 2027, passou a ser dono do maior vínculo de fornecimento esportivo entre seleções, de acordo com o “Lance”.

Para concluir o acerto, Brasil e a Nike chegaram a um acerto em torno de 105 milhões de dólares (o equivalente a R$ 595 milhões na cotação atual). Levando em consideração bônus, royalties e outros aspectos, a remuneração pelo patrocínio pode alcançar R$ 1 bilhão por ano.

O atual vínculo da fornecedora de material esportivo norte-americana e a Seleção Brasileira expira em 2026 e possibilita um lucro de 35 milhões de dólares (pouco mais de R$ 200 milhões na cotação atual). Com esta extensão da parceria, outro acordo da empresa que chega mais próximo é com a Alemanha. O atual contrato da Nike com a Alemanha, ampliado no começo de 2024, rende 100 milhões de dólares anuais (o equivalente a R$ 572 na cotação atual).

