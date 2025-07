Internacional x Corinthians, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Corinthians medem forças nesta quarta-feira (2), às 21h30, no estádio Francisco Novelletto, pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Colorado é o 18° colocado, com 12 pontos somados e precisa desesperadamente da vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Timão está na 14° posição, com 18 pontos e, mesmo sendo difícil, ainda tem chances de conseguir um lugar no mata-mata da competição.

Como chega o Internacional

O Colorado faz uma campanha ruim no Brasileirão Sub-20. Afinal, foram apenas três vitórias em 15 jogos disputados e a convivência na zona de rebaixamento durante toda a competição. Além disso, vem de quatro jogos sem vencer, sendo duas derrotas em seus últimos dois compromissos, uma delas no Gre-Nal. Assim, desesperado, o Internacional precisa vencer o Corinthians caso queira deixar o Z4 e seguir sonhando com a permanência.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Timão vem oscilando bastante durante todo o torneio, mas ainda tem chances de avançar ao mata-mata. Com 18 pontos, o Alvinegro está a cinco do Juventude, time que abre o G8. O problema é que outras cinco equipes que estão fora da zona de classificação, também brigam por um lugar entre os oito primeiro colocados. Assim, o Corinthians precisa vencer o Internacional e ainda secar vários concorrentes para conseguir subir na tabela e seguir vivo no Brasileirão Sub-20.

INTERNACIONAL X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 15ª rodada

Data-Hora: 2/7/2025 (quarta-feira), às 21h30(de Brasília)

Local: Francisco Novelletto, Porto Alegre (RS)

Onde assistir: Canal oficial do Internacional, no Youtube

INTERNACIONAL: Filipe; Yan Henrique, Gabriel Felipe, Esley e Pablo; Luis Otávio, Lorenzo e Yago Noal; Marlinho, Crysthyan Lucas e Luiz Felipe. Técnico: Renan Brito.

CORINTHIANS: Cadu; Gabriel Caipira, Fernando, Lorenzo e Vini Gomes; Caraguá, Bahia e Dieguinho; Luiz Fernando, Kayke Dallaqua e Nicollas. Técnico: Orlando Ribeiro

Árbitro: Rodrigo Brand da Silva (RS)

Assistentes: Claiton Timm (RS) e Mateus Oliverio Rocha (RS)

