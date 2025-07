Flamengo pretende renovar com Wallace Yan, surpresa no Mundial

Pensando no futuro, o Flamengo pretende iniciar as conversas para renovar contrato com o garoto Wallace Yan, um dos pontos positivos no Mundial de Clubes. A diretoria rubro-negra quer agilizar as negociações e assinar renovação já nos próximos dias, de acordo com o “Lance!”. O jogador tem vínculo até o fim de 2027.

Wallace Yan tem multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões) para o exterior. Já para o mercado interno do Brasil, o valor é de R$ 51 milhões. Além da valorização salarial, as multas também devem sofrer alteração.

O jovem disputou 16 partidas com a camisa do Flamengo nesta temporada, com seis gols. No Mundial de Clubes, ele marcou gols contra Chelsea e Los Angeles.

O atacante estreou em 2024 pela equipe principal ao participar de dois jogos. No entanto, a chegada de Filipe Luís que lhe traz mais expectativa de evolução. O treinador, afinal, trabalhou com ele no sub-20, no ano passado, o que faz o meia-atacante não só virar xodó da torcida, mas também pupilo do comandante. No Carioca deste ano, ele marcou quatro gols e deu três assistências em 12 jogos da campanha do título.

O Flamengo desembarcou no Brasil na manhã desta terça-feira (1). O Rubro-Negro divide a liderança do Brasileirão com o Cruzeiro e está nas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

