Ansu Fati renova com o Barcelona e é emprestado ao Monaco

Ansu Fati, atacante de 22 anos, renovou seu contrato com o Barcelona e foi emprestado ao Monaco. O clube catalão anunciou a renovação e a transferência nesta terça-feira, 1º de julho.

“O FC Barcelona e o jogador da equipe principal Ansu Fati chegaram a um acordo para renovar o contrato até 30 de junho de 2028. O FC Barcelona e o AS Monaco também acertaram o empréstimo do atacante até 30 de junho de 2026”, diz a nota publicada no site oficial do clube espanhol.

Após uma temporada emprestado ao Brighton, em 2023/24, Fati voltou ao Barcelona, mas teve pouco espaço: disputou apenas 11 partidas, sendo titular em três, somando 298 minutos em campo. Agora, parte para o clube do Principado.

O Monaco também confirmou a chegada do jogador espanhol, informando que o acordo prevê uma opção de compra. O valor não acabou não sendo divulgado oficialmente, mas, segundo o jornal ‘L’Équipe’, gira em torno de 11 milhões de (R$ 70,4 milhões).

