CBF encaminha acordo para Brasil x Chile ser no Maracanã

O desejo do técnico Carlo Ancelotti deve ser atendido. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) encaminhou acordo para levar o jogo contra o Chile para o Maracanã. Aliás, será o penúltimo jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. As informações são do site ‘ge’.

Para confirmar, porém, a diretoria da entidade precisa superar trâmites burocráticos com Flamengo e Fluminense, concessionários do estádio. Antes, existia vontade de mandar o confronto no Rio Grande do Sul, em homenagem às vítimas de enchente em abril do ano passado. No entanto, o Beira-Rio receberá show de Gilberto Gil no dia 6 de setembro.

O Mineirão, em Belo Horizonte, também era considerado como uma das opções. No entanto, caiu no mesmo problema do Beira-Rio. Ou seja, a agenda de show impediu o avanço.

Além do Chile, o Brasil também enfrentará a Bolívia na Data Fifa de setembro, mas a partida será em solo boliviano. Contra o Chile, a Seleção Brasileira entra em campo no dia 4, uma quinta-feira.

Por fim, a equipe de Ancelotti já está classificada para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil ocupa a terceira posição, com 25 pontos. Do outro lado, o Chile é o lanterna, com apenas 10 pontos e não tem mais chance de avançar a competição do ano que vem.

