Sob pressão por resultados, Atlético empata e segue no Z3 do Brasileirão sub-20

No duelo dos desesperados pela 16ª rodada do Brasileirão Sub-20, o Atlético-MG recebeu o Cuiabá e, mesmo jogando no campo de ataque durante quase todo o jogo, não conseguiu furar a retranca adversária. O empate sem gols, nesta terça-feira (1º), na Arena MRV, manteve o Galo em risco de rebaixamento na competição de base.

Antes da partida, o Chief Sports Officer (SO) Paulo Bracks acompanhou o treino das equipes sub-20 e sub-17 do clube. Mesmo assim, o time comandado por Leandro Zago não reagiu em campo. A pressão por resultados nas categorias de base do Atlético é enorme e cresce a cada rodada. O time ainda depende apenas de si para evitar o rebaixamento. Restam apenas três jogos.

Com o resultado diante do Cuiabá, o Galo chegou aos 13 pontos e ocupa a 19ª colocação. Já o Cuiabá, que também briga contra a queda, está em 17º com 15 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Internacional, que enfrentará o Corinthians em casa nesta rodada.

Jornada de Atlético e Cuiabá

Na próxima quarta-feira, dia 9, o Galo enfrentará o Atlético-GO, lanterna do Brasileirão, no estádio Olímpico de Goiânia. Já o Cuiabá jogará contra o Vasco da Gama, no mesmo dia, com a partida marcada para o CT Manoel Dresch. Os jogos estão previstos para as 15h e 16h (de Brasília), respectivamente.

