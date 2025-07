Vasco x Palmeiras, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Após deixar o G8 do Campeonato Brasileiro sub-20, o Vasco tenta reagir na reta final da primeira fase da competição. No entanto, a equipe carioca terá pela frente o líder e já classificado Palmeiras, nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), em São Januário. O duelo decisivo ocorre pela 16ª rodada, restando quatro para conhecer os oito que avançam e os três rebaixados.

Dessa forma, os Meninos da Colina somam, no momento, 23 pontos, na 9ª colocação, empatados com o Juventude. Contudo, estão atrás, pois o time de Caxias do Sul tem uma vitória a mais. O Alviverde, por sua vez, está na ponta, com 33, um a mais que o Red Bull Bragantino.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (2) terá a transmissão da VascoTV e SporTV.

Como chega o Vasco

Os Meninos da Colina conseguiram um empate por 1 a 1 com o Corinthians fora de casa, mas deixaram o G8 por causa do triunfo do Fortaleza sobre o Atlético-MG. Assim, o time segue sem GB, que foi integrado ao elenco profissional e tem sido observado de perto pelo técnico Fernando Diniz. Por outro lado, Léo Jacó e Zuccarello são as esperanças da equipe carioca para ficar com os três pontos.

Como chega o Palmeiras

Na última rodada da competição, o time comandado por Lucas Andrade goleou o América-MG por 4 a 1, de virada, na Arena Barueri. Erick Belé, Riquelme Fillipi, Rafael Coutinho e Heittor marcaram para as Crias da Academia. Por fim, o time paulista defende o título do campeonato, visto que, em 2024, superou o Cruzeiro na final para ficar com a taça, a terceira de sua história (também venceu em 2018 e 2022).

VASCO x PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro sub-20 – 16ª rodada

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: quarta-feira, 02/06/2025, às 19h (de Brasília)

VASCO: Phillipe Gabriel, Paulinho, Lyncon, Walace e Alison; Igor Toledo, Euder e Samuel; Zuccarello, João Vitor e Léo Jacó. Técnico: Matheus Curopos

PALMEIRAS:. Aranha; Gilberto, Robson, Thiago e Arthur; Coutinho, Larson e Erick Belé; Riquelme Fillipi, Heittor e Sorriso. Técnico: Lucas Andrade

Árbitro: José Henrique Fernandes Vieira (RJ)

Assistentes: Marcelo Araújo Ossiomo (RJ) e Danilo Oliveira da Silva (RJ)

