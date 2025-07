Santos vence o América-MG e ainda sonha com classificação no Brasileirão Sub-20

O Santos conquistou importante vitória pela 16ª rodada do Brasileirão Sub-20. Nesta terça-feira (1), o Peixe bateu o América-MG, fora de casa, por 1 a 0, e se aproximou do G8 da competição. O jogo foi pegado e contou com três expulsões, sendo duas do lado mineiro.

Agora, o Santos chegou à décima colocação provisória com 21 pontos. O América-MG, por sua vez, está em sétimo, com 24, e pode deixar o grupo dos oito primeiro colocados, que garantem um lugar na próxima fase.

O Peixe volta a campo na quarta-feira (8), quando recebe o RB Bragantino às 15h (de Brasília). No mesmo horário, mas na quinta (10), o América-MG visita o Corinthians.

Em campo, o jogo foi equilibrado, com mais posse de bola do Santos. No entanto, aos 24 minutos, o Coelho ficou com um a menos após a expulsão de Guilherme Nogueira. Assim, o Peixe conseguiu o gol da vitória aos 12 do segundo tempo. Depois, mais dois jogadores acabaram expulsos, um de cada lado, e a vitória santista sacramentada.

