Na estreia de Mbappé no Mundial, Real Madrid elimina a Juventus e vai às quartas

Arnold (esq.) deu primeira assistência com a camisa do Real Madrid - (crédito: Foto: Divulgação / Real Madrid)

Maior campeão do mundo, com nove conquistas, o Real Madrid segue vivo no caminho rumo ao décimo título. Nesta terça-feira (1º/7), os Merengues fizeram 1 a 0 na Juventus, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), e avançaram às quartas de final do Mundial de Clubes. É, assim, o sétimo time classificado, o que significa que resta apenas um para conhecermos os oito melhores times do mundo.

Gonzalo García foi o autor do gol do jogo, aproveitando cruzamento certeiro de Alexander-Arnold, na etapa final. O jovem de 21 anos deu lugar a Mbappé, que fez sua estreia no Mundial de Clubes, para a loucura dos torcedores presentes em Miami. O adversário do Real sai de Borussia Dortmund (ALE) x Monterrey (MEX), que jogam ainda nesta segunda.

Primeiro tempo

O jogo começou com tudo. Logo aos 6′, a Juventus conseguiu escapar em contra-ataque em excelente tabela entre Kolo Muani e Yildiz. O francês, de cara para Courtois, no entanto, deu uma cavadinha e errou por muito pouco. Valverde, pelo Real Madrid, arriscou de fora da área, mas sem sustos para Di Gregório.

Com os times se estudando muito, poucas eram as infiltrações para jogadas criadas. Não à toa, o Real só voltou a assustar nos acréscimos, quando Valverde soltou uma bomba de fora da área. Di Gregório se esticou todo para mandar para escanteio, no último lance de perigo da primeira parte em Miami.

Segundo tempo

A etapa final, porém, começou com clara superioridade do Real Madrid. Bellingham e Huijsen obrigaram Di Gregório a ótimas defesas antes mesmo dos primeiros dez minutos. No escanteio originado pela segunda intervenção, no entanto, o primeiro gol do jogo.

Após uma forte pressão, Alexander-Arnold cruzou da direita e Gonzalo García testou com raiva para quase furar a rede da Juventus, aos 8′. O jovem, revelado pelo próprio Real, deu lugar a Mbappé, que, enfim, estreou no Mundial de Clubes. Assim como Vini Jr., o craque passou em branco. O que importou para o Madrid, porém, foi a classificação às quartas de final do Mundial.

Próximos passos de Real Madrid e Juventus

O Real Madrid agora aguarda de camarote por seu rival nas quartas de final. Ainda nesta segunda, Borussia Dortmund e Monterrey fazem o último confronto das oitavas. O vencedor enfrenta o Real em Nova Iorque, no MetLife Stadium, no sábado (5/7), às 17h (de Brasília).

A Juventus, por sua vez, começa férias após uma temporada sem títulos. A Velha Senhora, que terminou a Serie A na quarta posição em 204/25, inicia sua caminhada no dia 24 de agosto, contra o Parma.

REAL MADRID 1 x 0 JUVENTUS

Mundial de Clubes 2025 – Oitavas de final

Data e horário: 01/07/2025, terça-feira, 16h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Gols: Gonzalo García, 8’/2ºT (1-0)

REAL MADRID: Courtois; Tchouameni, Rüdiger e Huijsen; Trent Alexander-Arnold, Arda Güler (Modric, 32’/2ºT), Valverde (Dani Ceballos, 44’/2ºT) e Fran Garcia; Bellingham, Vini Jr. e Gonzalo Garcia (Mbappé, 22’/2ºT). Técnico: Xabi Alonso.

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Rugani (Gatti, 40’/2ºT) e Kelly (Nico González, 14’/2ºT); Costa, Thuram, Locatelli (McKennie, 40’/2ºT) e Cambiasso; Chico Conceição (Kostic, 14’/2ºT), Kolo Muani e Yildiz (Koopmeiners, 25’/2ºT). Técnico: Igor Tudor.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Cartões Amarelos: Bellingham (REA)

