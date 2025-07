Ex-técnico de time da Inglaterra passa a trabalhar em aeroporto

O técnico Luke Williams, que trabalhava no Swansea City, da Segunda Divisão da Inglaterra, optou por mudar sua área de atuação. O clube do País de Gales decidiu demiti-lo em fevereiro após uma passagem que teve pouco mais de um ano. A mudança de profissão tornou-se pública na semana passada, quando ele foi flagrado no aeroporto de Bristol com um colete e uniforme do seu novo cargo. Assim, sua incumbência é ajudar passageiros que contam com dificuldades em se locomover.

Em entrevista ao jornal inglês “The Athletic”, Luke citou que escolheu modificar sua função, totalmente distinta do futebol, pela necessidade em sustentar seus filhos.

“Parece natural encontrar algo e trabalhar, causar um impacto positivo. Eu tenho dois filhos. Eles têm cinco e seis anos de idade, num piscar de olhos estarão com 15 e 16”, justificou o comandante.

“Eles estão absorvendo as coisas que acontecem ao redor deles. É muito importante que eu mostre a importância de ter uma rotina e um objetivo para o dia. Se você tem a idade para trabalhar, é capaz e tem sorte de estar saudável, trabalhe e contribua. É isso que eu estou fazendo”, complementou Williams.

Profissional muda de área na Inglaterra

Posteriormente, ele confessou que a alteração no rumo da sua trajetória profissional na Inglaterra é inusitada. Contudo, entende que a nova função lhe permitirá aprender algumas lições.

“Claro (que penso que é uma trajetória incomum). Mas dá para aprender muito. Não precisa ser no futebol. Não precisa ser no esporte. Sair da zona de conforto, fazer algo completamente diferente, conhecer pessoas novas, ouvir o que elas têm a dizer. Estou trabalhando com muitas pessoas que têm gerentes, e é interessante ouvir quais são as maiores dificuldades ao lidar com a chefia”, explicou Luke.

Deste modo, Williams exemplificou que o cargo pode lhe dar a possibilidade de aprender a lidar, de forma mais eficaz, com as pessoas. Inclusive, citou que teria a chance de se tornar um treinador que apresente maior eficiência.

“Faço todas as tarefas que meus colegas fazem. Não estou pedindo para ficar apenas observando, mas, ao mesmo tempo, ouço como as pessoas preferem ser gerenciadas. O que, na opinião delas, é necessário ter para ser um bom gerente”, finalizou o comandante.

Todos os trabalhos de Luke foram em clubes da Inglaterra. Ele teve passagens pelas categorias de base do Brighton e do Bristol City. Na categoria profissional, Willians treinou também o Notts Country e Swindon Town.

