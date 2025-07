Técnico do Fluminense protagoniza discussão com jogador da Inter de Milão

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, roubou a cena antes do intervalo na vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, na última segunda-feira (30/06). Nos minutos finais da primeira etapa, o comandante chutou uma bola que já não estava mais em jogo. A ação atrapalhou o meio-campista Mkhitaryan, do time italiano, que tentava cobrar o lateral e causou a irritação do armênio.

Inclusive, no episódio, o treinador do Tricolor das Laranjeiras causou confusão e chegou a discutir com o jogador da Internazionale, conforme leitura labial de Gustavo Machado. Com a atitude, Mkhitaryan foi cobrar satisfações e deu uma peitada em Renato Gaúcho, que reagiu a postura.

“É o que que é seu marrento do c******?”

Após isso, os jogadores do Fluminense que estavam no banco de reservas se incomodaram e houve confusão. Deste modo, a partida foi paralisada por alguns minutos. Posteriormente, Renato Gaúcho recebeu o cartão amarelo por retardar o reinício do jogo.

Entretanto, segundo especialistas de arbitragem, o comandante da equipe carioca deveria ter sido expulso pelo comportamento. Naquela oportunidade, o Tricolor das Laranjeiras já estava vencendo por 1 a 0 o embate no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Fluminense conquista vitória marcante

Cano e Hércules marcaram os gols do triunfo do Tricolor das Laranjeiras sobre a Inter de Milão. Inclusive, a autoridade e o domínio do time brasileiro durante a maior parte do duelo marcaram o resultado positivo. Os italianos até conseguiram pressionar na reta final do jogo, mas não foi o suficiente.

Em seguida, o time carioca enfrentará o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nas quartas de final do Mundial de Clubes. A propósito, o embate ocorrerá na próxima sexta-feira (04/07), às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

Fluminense vence a Inter de Milão! DUBLADO! ???? pic.twitter.com/Zr5rm4ZhP9 — Gustavo Machado (@gustavomachadog) July 1, 2025

