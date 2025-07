Alvo antigo de Textor, Roberto Mancini manda recado ao Botafogo

Botafogo procurou Roberto Mancini no início do ano - (crédito: Foto: Robert Cianflone/Getty Images)

Sem técnico após demissão do técnico Renato Paiva, o Botafogo ganhou um recado de um alvo antigo do clube para o cargo. Nas redes sociais, o italiano Roberto Mancini publicou uma mensagem direcionada para o Glorioso e deixou torcedores confusos.

“Vamos Botafogo, você é forte. Boa sorte no campeonato“, escreveu o italiano em um story na rede social, com a foto de um entardecer estrelado ao fundo.

O dono da SAF do Botafogo tentou levar o técnico ao Rio de Janeiro no início de 2025, quando o clube buscava o sucessor de Artur Jorge, hoje no Al-Rayyan (Qatar). Textor e Mancini se reuniram pessoalmente na França após dias de conversas virtuais, e o americano considerou ter recebido um retorno positivo.

Mancini, de 60 anos, deixou a seleção da Arábia Saudita em outubro de 2024. Além disso, tem no currículo passagens pela seleção italiana, Manchester City e Inter de Milão.

John Textor busca um novo treinador para o Glorioso após demitir Renato Paiva no último domingo, um dia depois da eliminação no Mundial de Clubes para o Palmeiras.

