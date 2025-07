Grêmio reintegra lateral-esquerdo após fracasso em negociação por Caíque

Luan Cândido volta a fazer parte do elenco do Grêmio depois de desfecho negativo em tratativas por Caíque - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio decidiu reintegrar o lateral-esquerdo Luan Cândido no começo da segunda semana de intertemporada na última segunda-feira (30/06). O jogador estava em Caxias do Sul e aguardava a conclusão das tratativas entre o Imortal e o Juventude pelo meio-campista Caíque. Entretanto, como houve um desfecho negativo no negócio, o camisa 30 voltou aos trabalhos no CT Luiz Carvalho.

O planejamento dos dois clubes mudou, já que o volante que estava no Jaconero foi reprovado nos exames que foi submetido no Tricolor gaúcho. O clube da capital e o Juventude concordaram em envolver Luan Cândido para abater o valor da compra de Caíque.

Assim, o Imortal iria ceder o lateral-esquerdo e ainda teria que pagar R$ 7 milhões para fechar a contratação do volante até o fim de 2028. Agora, Luan Cândido e Caíque permanecem em seus respectivos clubes.

O camisa 30, aliás, pertence ao Bragantino e está emprestado ao Grêmio até o fim da temporada, mas dificilmente permanecerá para 2026. Afinal, teve pouco espaço até o momento na equipe, sendo a terceira opção na lateral esquerda. Ele fica atrás de Marlon e Lucas Esteves na hierarquia interna no elenco.

Até o momento, Luan Cândido soma apenas três partidas pelo Imortal. Ele jogou os minutos final do Gre-Nal na decisão do Campeonato Gaúcho. Além disso, foi titular em duas ocasiões. Na primeira delas, o empate com o Athletic, pela segunda fase da Copa do Brasil, mas foi expulso pelo segundo cartão amarelo na reta final do primeiro tempo. Depois, na primeira etapa do duelo com o Atlético Grau, no Peru, pela fase de grupos da Sul-Americana, o camisa 30 atuou improvisado como ponta-esquerda.

Grêmio planeja testa na intertemporada

Durante a intertemporada, há expectativa de que os atletas do Imortal façam um jogo-treino com o Aimoré, nesta quarta-feira (02/07), porém ainda sem definição de horário. O Grêmio retorna aos gramados no dia 8 de julho. Na ocasião, enfrentará o São José, pela final da Recopa Gaúcha, às 19h30, na Arena.

