Borussia Dortmund renova parceria com a Puma até 2034

Poucas horas antes do duelo contra o Monterrey, nesta terça-feira, 1º de julho, válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund anunciou a renovação de sua parceria com a Puma. A fornecedora de material esportivo seguirá com o clube até junho de 2034, estendendo uma relação que começou na temporada 2012/13.

De acordo com informações da imprensa alemã, o novo contrato renderá ao Dortmund cerca de 400 milhões de euros (R$ 2.5 bilhões) pelos próximos nove anos. A Puma continuará responsável por fornecer os uniformes das equipes masculina, feminina e de base, além da produção de produtos licenciados para os torcedores.

Durante a parceria com a Puma, o Borussia Dortmund disputou duas finais da Champions (2013 e 2024) e venceu a Copa da Alemanha em duas ocasiões, em 2017 e 2021.

The journey continues… for everything that’s still to come ???????? Borussia Dortmund und das Sportunternehmen PUMA haben ihre langjährige Partnerschaft verlängert. ???? Alle Infos dazu:

?? https://t.co/R2Z6OsnXVi@PUMA @pumafootball pic.twitter.com/R4LW6MUPxG — Borussia Dortmund (@BVB) July 1, 2025

“Estou muito feliz com a renovação dessa parceria de sucesso. Agradeço especialmente a Matthias Baumer, da Puma, e ao nosso CEO Carsten Cramer por chegarem a um excelente acordo para ambas as partes”, escreveu o clube em comunicado oficial.

“A nossa parceria com a Puma funciona tão bem porque temos a mesma visão sobre o futebol e valores muito parecidos. O que construímos até aqui não seria possível com outro parceiro. Dessa maneira, estamos muito contentes em continuar juntos nas próximas temporadas”, disse Hans-Joachim Watzke, presidente do Borussia Dortmund.

Puma também se pronuncia após estender vínculo com o Borussia Dortmund

“Com a renovação antecipada da nossa parceria de longo prazo com o BVB, mostramos o quanto o clube e seus valores significam para nós. A cultura incrível dos torcedores, a paixão da lendária Muralha Amarela e o estilo de jogo da equipe nos inspiram a cada temporada. Ou seja, estamos ansiosos para continuar escrevendo essa história juntos”, declarou Matthias Baumer, diretor comercial da Puma.

