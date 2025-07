Vanderlan substitui Piquerez no Palmeiras e declara: ‘Semana mais importante da minha vida’

O Palmeiras terá uma mudança importante para o jogo contra o Chelsea. O lateral-esquerdo Vanderlan deve ser o substituto de Piquerez, que está suspenso. O duelo, válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes Fifa, será na próxima sexta (04). Para o jovem jogador, esta é a oportunidade da sua carreira.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (01), Vanderlan classificou o momento como único e especial:

“Acho que pelo tamanho do jogo, posso ter oportunidade de começar jogando, então com certeza é a semana mais importante da minha vida.”

Ele também revelou que busca a ajuda do companheiro mais experiente:

“Eu conversei um pouco com ele [Piquerez] para pegar algumas dicas”, contou.

O lateral evitou fazer comparações com outros jogos surpreendentes do torneio, mas garantiu que o foco da equipe está totalmente no adversário inglês:

“A gente vive um jogo de cada vez e não está sendo diferente. Estamos focados no Chelsea, nosso objetivo é a classificação para as semifinais e com certeza faremos um grande jogo.”

Por fim, Vanderlan também comentou sobre a situação de Estêvão, que enfrentará seu futuro clube. Segundo ele, o jovem atacante não demonstra nenhuma mudança de comportamento. O lateral acredita que o amigo está com a “cabeça boa” para o jogo. Assim, espera mais uma grande atuação do companheiro de time.

