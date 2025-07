DF recebe nesta semana o Campeonato Brasileiro de Saltos de Escolas

Os melhores jovens cavaleiros e amazonas do país irão se reunir no Distrito Federal para o Campeonato Brasileiro de Saltos de Escolas, entre quinta-feira (3/7) e domingo (6/7), na Sociedade Hípica de Brasília. Voltado para atletas iniciantes, o torneio com representantes de 14 estados é uma porta de entrada para os novos talentos conhecerem o esporte de alto rendimento e começarem o desenvolvimento na equitação desde as categorias de base. A entrada do público é gratuita.

Destaque no calendário do hipismo nacional por reunir jovens atletas no começo de carreira, o campeonato também visa incentivar a formação técnica, o espírito esportivo e a paixão pela modalidade.

“Receber o Campeonato Brasileiro de Escolas e Aspirantes é uma grande honra para a Sociedade Hípica de Brasília. Este evento não apenas destaca o talento dos jovens cavaleiros e amazonas do país, como também reafirma nosso compromisso com a formação esportiva e a valorização do hipismo brasileiro”, disse o presidente da Federação Hípica, Almir Vieira.

A abertura oficial do torneio será na sexta-feira (4/7), às 12h, na arena principal da Sociedade Hípica, e terá desfile das 14 delegações estaduais.