Mbappé estreia no Mundial pelo Real Madrid, mas segue sem vaga garantida no time titular

Mbappé fez sua estreia no Mundial de Clubes, na vitória do Real Madrid sobre a Juventus - (crédito: Foto: Divulgação)

Kylian Mbappé enfim fez sua estreia no Mundial de Clubes, mas ainda não tem lugar garantido no time titular do Real Madrid. Na vitória por 1 a 0 sobre a Juventus, nesta terça-feira, 1º de julho, o francês começou no banco e entrou apenas no segundo tempo. Quem voltou a brilhar foi Gonzalo García, que novamente substituiu o camisa 9 e marcou o gol da classificação para as quartas de final.

LEIA MAIS: Manchester City encerra temporada com recorde negativo e queda precoce no Mundial

Após a partida, o técnico Xabi Alonso elogiou o desempenho da equipe e destacou a atuação do jovem atacante.

“Estou muito satisfeito com a classificação e com a atuação da equipe. Depois dos primeiros minutos, conseguimos controlar bem o jogo. Sabíamos que seria difícil, mas fomos muito profissionais”, disse Xabi Alonso à ‘DAZN‘, destacando a grande fase de Gonzalo García.

“É isso que se espera de um atacante: estar no lugar certo, na hora certa, e marcar. Ele foi fantástico”, completou o treinador.

Sobre Mbappé, o treinador manteve cautela e evitou garantir o atacante francês como titular no próximo jogo.

“Ele vai treinar mais, terá mais tempo para se recuperar… vamos ver”, resumiu.

Com a vitória, o Real avança às quartas de final do Mundial e aguarda o próximo adversário. Por fim, a expectativa agora gira em torno de quando Mbappé vai entrar em campo na competição como titular do clube merengue.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.