Derrota para o Fluminense gera crise na Inter de Milão, e técnico reúne elenco

A derrota para o Fluminense gerou uma crise interna na Inter de Milão. O resultado de 2 a 0 no Mundial de Clubes expôs um racha no elenco italiano. A briga envolveu os jogadores Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoglu. O técnico Cristian Chivu, portanto, convocou uma reunião de emergência.

O estopim da crise foram as declarações do capitão Lautaro Martínez. Após a eliminação, ele criticou a falta de comprometimento de alguns atletas. Beppe Marotta, diretor do clube, aliás, revelou que a mensagem tinha um alvo claro. O recado, assim, foi direcionado ao seu companheiro Hakan Çalhano?lu.

O meia turco não se calou e respondeu em suas redes sociais. Ele publicou uma mensagem sobre “palavras que dividem e não unem”. A situação se agravou ainda mais com um detalhe importante. Marcus Thuram, dupla de ataque de Lautaro, curtiu a postagem de Çalhano?lu.

Para estancar a crise, o técnico Cristian Chivu reuniu o grupo nesta terça-feira (01). No encontro, ele exigiu esclarecimentos sobre a postura dos atletas e ouviu os líderes do elenco em busca de uma solução. Por fim, o time, enfim, saiu de férias com uma mensagem de consenso entre eles.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.