Almada retorna de empréstimo ao Botafogo, mas será novamente negociado

Thiago Almada está de saída do Lyon após o rebaixamento para a segunda divisão francesa

Thiago Almada está de volta ao Botafogo. Mas calma. O jogador, de 24 anos, teve o seu empréstimo encerrado com o Lyon, da França, e voltou a ser do Botafogo. Contudo, o futuro está indefinido. A tendência, aliás, é a de que o argentino seja negociado para outro clube do futebol europeu na próxima janela de transferências.

Contratado em junho de 2024, Thiago Almada viveu uma temporada mágica com o Botafogo, onde conquistou o Brasileirão e a Libertadores. Em janeiro deste ano, foi emprestado ao Lyon, que também pertence a Eagle Football, a rede multi-clubes do empresário John Textor, dono da SAF do Glorioso.

Na curta passagem pelo Lyon, Thiago Almada marcou dois gols e quatro assistências em 20 jogos, sendo 11 como titular. Dentro de campo, o time ficou em sexto lugar. Contudo, caiu para a segunda divisão por causa da situação financeira. Em razão disso, o argentino teve o seu empréstimo encerrado.

Já passando pela atual crise financeira, o Lyon não podia fazer contratações quando fechou com Thiago Almada por empréstimo. Textor, no entanto, usou isso como uma forma de “honrar a palavra” a palavra com o argentino, já que a transferência para o clube francês estava prevista em contrato.

