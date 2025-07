Com estádio climatizado, PSG e Bayern buscam “driblar” o calor em Atlanta

Mercedes-Benz Arena será o local do jogão de sábado (05) - (crédito: Foto: Divulgação / Fifa)

O duelo entre PSG e Bayern de Munique terá uma ajuda tecnológica. A partida de sábado (01), válida pelo Mundial de Clubes, acontecerá em um estádio climatizado. A Mercedes-Benz Arena, em Atlanta, será mantida a 22°C. A medida visa combater o forte calor previsto para o dia do jogo.

O calor nos Estados Unidos tem sido uma grande queixa dos times europeus. O volante Goretzka, do Bayern, comentou sobre o tema recentemente. Ele afirmou que o clima extremo faz o jogo parecer “um esporte diferente”. Ao saber da climatização, no entanto, ele comemorou:

“Vamos aproveitar”.

As duas equipes chegam com moral para o grande confronto das quartas de final. O Bayern de Munique se classificou após vencer o Flamengo por 4 a 2. Já o Paris Saint-Germain avançou com uma goleada de 4 a 0 sobre o Inter Miami de Lionel Messi. O duelo, portanto, promete ser um dos melhores de todo o torneio.

A questão climática tem gerado muito debate durante a competição. A Fifa garante que a saúde dos atletas é a principal prioridade. Ainda assim, muitas partidas ocorrem à tarde. O estádio climatizado de Atlanta, enfim, surge como uma solução para o problema.

