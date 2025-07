Veja a colocação do seu time no Mundial de Clubes: do 9º ao 32º

Terminou a fase de oitavas de final do Mundial de Clubes. Agora, com com Top 8 da competição já definido, chegou a hora de saber: em que posição ficou o seu time? Abaixo, você confere o ranking completo, do 9º ao 32º lugar.

Entre os brasileiros eliminados nas oitavas, o Botafogo se despede na 14ª posição. Mas o Flamengo termina o torneio em 11º lugar. Palmeiras e Fluminense, que avançaram às quartas de final, seguem vivos entre os oito melhores clubes do mundo. Assim, resta saber: será que Verdão ou Flu será o campeão? Além da dupla brazuca, estão nas quartas: PSG, Bayern, Real Madrid, Chelsea (rival do Palmeiras), o surpreendente Al-Hilal (que eliminou o City e enfrentará o Fluminense) e o Borusia Dortmund.

Critérios

A lista inclui os times eliminados na fase de grupos, que ocupam da 17ª à 32ª posição. Os clubes que caíram nas oitavas aparecem entre o 9º e o 16º lugar. Contudo, os critérios para o ranking seguem uma ordem: fase alcançada, pontuação, saldo de gols, número de gols marcados e, enfim, número de cartões amarelos recebidos.

Em alguns casos, a disputa foi acirrada. Para definir o 29º lugar, por exemplo, foi preciso chegar ao número de cartões amarelos: Seattle Sounders e Pachuca empataram em pontos, saldo e gols marcados. Mas o clube americano levou a melhor por ter recebido um cartão a menos.

Como curiosidade, o Atlético de Madrid terminou a fase de grupos com uma pontuação maior que Inter Miami e Monterrey. Porém, por ter sido eliminado precocemente, ficou atrás no ranking final. Os mexicanos e americanos avançaram às oitavas e garantiram melhor colocação.

Caíram na fase de grupos do Mundial

32º Urawa Reds (Japão) – 0 ponto; -7 de saldo

31º Wydad Casablanca (Marrocos) – 0 ponto; -6 de saldo

29º Pachuca (México) – 0 ponto; -5 de saldo, 2 gols a favor 4 amarelos

30º Seattle Sounders (EUA) – 0 ponto; -5 de saldo, 2 gols a favor, mas 3 amarelos

28º Ulsan (Japão) – 0 ponto; -4 de saldo

27º Auckland City (Nova Zelândia) – 1 ponto;- 16 de saldo

26º Los Angeles FC (EUA) – 1 ponto; -3 de saldo

25º Al Ahly (Egito – 2 ponto; -2 de saldo

24º Boca Juniors (Argentina) – 2 pontos;-1 de saldo e 4 gols a favor

23º Porto (Portugal) – 2 pontos; ;-1 de saldo e 5 gols a favor

22º Espérance (Tunísia)- 3 pontos; saldo de -4

21º Al Ain (Emirados) – 3 pontos; saldo de -10

20º RB Salzburg (Áustria) – 4 pontos; saldo de -2

19º River Plate (Argentina) – 4 pontos; saldo de zero; 3 gols a favor

18º Mamelodi (África do Sul) – 4 pontos; saldo de zero; 4 gols a favor

17º Atlético Madrid (Espanha) – 6 pontos

Colocação dos que caíram nas oitavas

16º – Inter Miami (EUA) – 5 pontos; saldo de -3

15º – Monterrey (México) – 5 pontos; saldo de 3

14º – Botafogo (Brasil) – 6 pontos; saldo zero

13º – Juventus (Itália) – 6 pontos; saldo 4

12º – Inter de Milão (Itália) – 7 pontos; saldo de 1

11º – Flamengo (Brasil) – 7 pontos; mas saldo de 2

10º – Benfica (Portugal) – 7 pontos; mas saldo de 4

9º – Manchester City (Inglaterra) – 9 pontos

