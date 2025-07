Gabigol compara idas para Flamengo e Cruzeiro: ‘Lá foi intuitivo; aqui, senti com o coração’

Gabigol não tem dúvidas de que fez a escolha certa ao deixar o Flamengo rumo ao Cruzeiro na virada do ano. Em participação no Podpah nesta terça-feira (1), o camisa 9 recordou uma outra transferência: em 2019, ele se desligou da Inter de Milão para atuar pelo Rubro-Negro. Ao lembrar a despedida da Europa a caminho do Brasil, o atacante revelou que a decisão de ser repatriado foi intuitiva, diferente de quando saiu do clube carioca para defender o mineiro.

”(Vir para o Cruzeiro) Foi a decisão mais correta que tomei na vida. Uma das primeiras vezes que senti no coração: é isso. É para lá que quero ir, é onde quero morar, é o que quero viver. Tudo que vivi nos outros times foi incrível, com o Flamengo nem preciso dizer. Mas quando fui para lá, foi algo muito mais intuitivo. Agora, com 28 anos, por tudo que passei, vir para o Cruzeiro foi uma decisão totalmente acertada e realmente estou muito feliz aqui”, iniciou ele .

Supervitorioso pelo Flamengo com títulos de Libertadores (2019 e 2022), Brasileiros (2019 e 2020) e Copas do Brasil (2022 e 2024), entre outros, Gabigol não renovou o vínculo no Rio de Janeiro. O anúncio como reforço da Raposa ocorreu nos primeiros minutos de 2025 e, em sua apresentação, viu mais de 40 mil torcedores comparecerem ao Mineirão. Até o momento, são nove gols em 22 jogos.

”Eu juro que não esperava ver aquele estádio lotado para me receber. Eu tinha vindo pouco para BH, não tinha tanta conexão com a cidade e o Cruzeiro, então foi tudo muito novo, cidade nova, casa nova. Um jeito novo das pessoas me receberem. Quando vesti a camisa falei ‘caraca, combinou’. Foi tudo diferente”, afirmou.

”Fiquei muito tempo no Flamengo, foram seis anos. Então foi tudo muito novo para mim, até o lugar de sentar no ônibus, o vestiário, os jogadores, fiquei meio perdido no começo, mas me recepcionaram de uma forma que eu não acreditava que poderia ocorrer. Isso não aconteceu comigo em nenhum lugar do mundo. Desde o começo recebo carinho da diretoria, jogadores, torcida e tenho sido muito feliz aqui, de coração”, acrescentou.

Boa relação com presidente do Cruzeiro

Gabigol também tratou de enfatizar o bom relacionamento Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. E contou que a boa fase cruzeirense tem atraído olhares de outros clubes:

”Uma das minhas escolhas para vir para o Cruzeiro também foi isso. Hoje já tem jogadores me chamando para perguntar como é jogar no Cruzeiro, como é o estádio… o interesse pelo Cruzeiro antigamente não era assim, agora está começando a aumentar. Daqui a pouco vários jogadores vão estar aqui”.

”O Pedrinho é um cara especial, totalmente justo, que tem muito amor pelo clube. Você pode conversar com o dono do clube como se fosse um amigo seu. Falamos de tudo, somos muito amigos. Sempre tentei construir uma relação com o clube, aqui tenho contrato de quatro anos e sei que as coisas vão acontecer. É um processo, não é do dia para a noite que o Cruzeiro vai ganhar todos os campeonatos. Sei que a torcida não tem essa paciência, mas creio eu que com um projeto longo as coisas vão acontecer. Já tem acontecido”, completou

Mundial cai nas graças de Gabigol

Gabigol poderia ter disputado o Mundial de Clubes, caso tivesse ficado no Flamengo. Mas se tornou a principal contratação do Cruzeiro no na temporada, apesar da chegada de outros grandes nomes. De longe, analisou as principais equipes do torneio da Fifa e indicou que os europeus estão um degrau acima, embora acredite que os jogos ocntra eles podem ser equilibrados.

“Tem times ali que realmente são elite: Bayern de Munique, Manchester City, Real Madrid e PSG. Mas você viu: o Al Hilal surpreendeu muito. Para mim, aliás,, esses quatro times são um pouco acima do restante. Mas acho que o resto dá jogo”, disse, citando a classificação histórica do time saudita sobre o City nas oitavas de final.

Por fim, o atacante vislumbrou passar pela experiência defendendo o Cruzeiro. A próxima edição deve acontecer somente em 2029.

“Tenho quatro anos de contrato, portanto sei que as coisas vão acontecer. Além disso, se trata de um processo. Não é do dia para a noite que o Cruzeiro vai ganhar todos os campeonatos. Sei que a torcida não tem essa paciência, mas com um projeto longo as coisas vão acontecer. E acho, aliás, que já tem acontecido. O processo vai levar o Cruzeiro até lá”, conclui, o atacante, otimista.

