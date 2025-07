Contratação de cinema! Aston Villa contrata Zépiqueno Redmond

O Aston Villa oficializou a contratação de Zépiqueno Redmond, atacante holandês de 19 anos, que assinou com o clube após o fim de seu contrato com o Feyenoord.

Aston Villa is pleased to announce the signing of exciting young talent, Zepiqueno Redmond. — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 1, 2025

Revelado pelo ADO Den Haag, Zépiqueno integrou a base do Feyenoord desde 2019. Na última temporada, disputou nove partidas pela equipe principal e marcou dois gols. Ele também fez parte da seleção sub-19 da Holanda que conquistou o título europeu da categoria.

O nome inusitado do jogador chama atenção e tem origem brasileira: os pais de Zépiqueno o batizaram em homenagem ao personagem do filme Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles. Em 2020, eles confirmaram ao jornal ‘Telegraaf’ que se inspiraram na produção brasileira para escolher o nome do filho. Desde então, ele tem ganhado o carinho de muitos torcedores do Brasil, que frequentemente deixam mensagens de apoio em português em suas redes sociais.

