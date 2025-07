Paulinho recebe apoio do elenco e tenta se manter decisivo no Mundial

Elenco do Palmeiras abraça Paulinho e exalta esforço do atacante no Mundial - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Um dos principais jogadores do Palmeiras no Mundial de Clubes, Paulinho está longe das melhores condições físicas. Contudo, não deixa de se esforçar e, principalmente, surpreender os companheiros de equipe. Os jogadores exaltam a garra do camisa 10 para estar em campo e também dão apoio ao atleta antes da nova cirurgia que ele terá que realizar.

“É uma situação muito diferente. Nunca tinha visto isso no futebol, mas o Paulinho é um jogador muito importante para a gente, está cuidando bem, se tratando bem. Nosso grupo não tenho palavras para descrever o quão bom é, todo mundo se apoia, se ajuda no dia a dia e com Paulinho não está sendo diferente. A gente está abraçando, trazendo ele para perto, já está 100% adaptado, espero que esteja 100% para o jogo”, disse Vanderlan.

Paulinho chegou do Atlético no começo do ano, como uma das principais contratações para esta temporada. Ainda no Galo, foi submetido a uma cirurgia na canela direita por causa de dores. Desde então, o atacante nunca conseguiu estar 100% fisicamente e vem atuando com uma limitação de 30 minutos por partida.

“O treinador está fazendo de tudo para me fazer pertencente ao grupo neste momento difícil para mim, que estou vindo de uma lesão grave”, contou Paulinho.

Enquanto não realiza a cirurgia, Paulinho tem sua participação controlada até mesmo nos treinamentos. Na última terça-feira (1º), por exemplo, ele ficou apenas na parte interna do CT.

“É um craque. Fico feliz de seguir jogando com ele, duas temporadas atrás (estava) junto no Atlético, já joguei com ele na seleção brasileira. Sabemos do potencial. Quanto tempo ele tiver em campo e puder nos ajudar, vamos ser agradecidos”, disse Bruno Fuchs.

Paulinho fundamental no Palmeiras

Mesmo não estando 100%, Paulinho vem sendo fundamental nessa caminhada do Palmeiras. Afinal, dois dos cinco gols da equipe no Mundial de Clubes foram do camisa 10, sempre saindo do banco de reservas. Ele não será titular contra o Chelsea, mas faz parte do planejamento de Abel Ferreira para as quartas de final. Quem sabe, para ser novamente decisivo.

