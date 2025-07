Botafogo desembarca no Rio de Janeiro após eliminação do Mundial de Clubes

O Botafogo desembarcou no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (1), após a eliminação no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, para o Palmeiras. Antes do retorno, jogadores e funcionários tiveram dois dias de folga em solo norte-americano e, em seguida, chegaram à capital carioca por volta de 21h50 (de Brasília).

No momento da chegada, nenhum atleta falou com a imprensa e não contou com a presença de torcedores no local. Assim, na sequência da temporada, o elenco principal se reapresenta na próxima segunda-feira (7) e alguns jogadores aproveitaram para viajarem com suas respectivas famílias.

Quem esteve no desembarque, no Aeroporto do Galeão, foi o zagueiro Jair. Ele segue no radar do Nottingham Forest e terá uma reunião nos próximos dias para sacramentar sua saída do Alvinegro.

Entre os nomes que desembarcaram, estão David Ricardo, Rwan Cruz, Matheus Martins, Kayke, Léo Linck, Christian Loor, Raul, Newton, Mateo Ponte, Nathan Fernandes e Kaio Pantaleão.

Agora, o Botafogo volta suas atenções para buscar um novo treinador para a sequência da temporada. Afinal, Renato Paiva foi demitido ainda nos Estados Unidos, o que causou surpresa na comissão técnica. Nas redes sociais, o italiano Roberto Mancini publicou uma mensagem direcionada ao Glorioso e deixou torcedores confusos.

Por fim, a equipe carioca ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, e terá pela frente as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

